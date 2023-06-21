Контррозвідка СБУ викрила зрадника, який хотів «переманити» українських військових пілотів на сторону рф

Масюк Руслан Володимирович (1971 р.н.), уродженець с. Моніно Московської області рф, має громадянство рф та України.

Масюк готував списки діючих пілотів Повітряних сил ЗСУ.

Він сам військовий пілот у відставці, мешканець окупованого Бердянська. Ініціативно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального полку рф. Запропонував вербувати українських пілотів.

Йому поставили задачу збирати дані про фахівців, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.

Ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків.

Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і «втемну» витягував з них «потрібну» інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34208

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