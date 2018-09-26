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Контррозвідка СБУ вивела з ОРДЛО ще одного «міністра ДНР»

Контррозвідка СБУ вивела з ОРДЛО ще одного «міністра ДНР»

У результаті спецоперації контррозвідки Служби безпеки України з тимчасово окупованої території Донецької області виведено колишнього «міністра агропромислової політики і продовольства ДНР».

Правоохоронці встановили, що у вересні 2014 року чоловік приєднався до лав незаконних збройних формувань. Спочатку у складі так званого «Індустріального оплоту Донбасу» він займався постачанням в ОРДО добрив, паливно-мастильних матеріалів та інших товарів, закупівлею зерна та кінцевої продукції сільського господарства. Згодом, очоливши за пропозицією Захарченка «міністерство агропромислової політики і продовольства» терористів, зловмисник під кураторством російських спецслужб забезпечував формування штату та функціонування фейкового відомства. Серед іншого він також «санкціонував» прибуття на окуповані території Донбасу вантажів так званого «російського гуманітарного конвою».

Через конфлікт із Захарченком на підгрунті перерозподілу награбованого «міністр» був звинувачений у зловживанні службовим становищем, розкраданні коштів в особливо великих розмірах і на деякий час був ув'язнений своїми ж поплічниками.

Опинившись на підконтрольній Україні території, чоловік у межах відкритого кримінального провадження за ст. 258‑3 Кримінального кодексу України співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, фактів безпосередньої причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, розкрадання державного майна, руйнування інфраструктури і народногосподарського комплексу регіону та інших злочинів російсько-терористичних військ проти основ національної та громадської безпеки.

Нагадаємо, що у серпні контррозвідкою СБУ з тимчасово окупованої території Донецької області було виведено так званого «міністра культури та туризму ДНР».

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: ордило, сбу

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