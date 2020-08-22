Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 38

Контррозвідка СБУ заблокувала черговий канал незаконних соцвиплат бойовикам НЗФ

Контррозвідка СБУ заблокувала черговий канал незаконних соцвиплат бойовикам НЗФ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу протиправного одержання соціальних виплат з держбюджету, у тому числі учасниками незаконних збройних формувань.

За даними слідства СБУ, мешканка Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат. Оперативники спецслужби встановили, що фігурантка особисто отримувала на підконтрольній українській владі території незаконно нараховані кошти і доставляла їх на ТОТ Донецької області як через лінію розмежування, так і територію РФ. Оперативники та слідчі СБ України задокументували, що серед замовників «послуги» були учасники незаконних збройних формувань.

Контррозвідники затримали зловмисницю у пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині при спробі перетину держкордону. Під час огляду у затриманої виявлено майже 750 тисяч у гривневому еквіваленті, банківські карти, довіреності, чорнові записи та інші документальні матеріали, які підтверджують отримання українських грошей терористами так званої ДНР.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Нагадуємо, що у липні цього року контррозвідкою було затримано трьох зловмисників під час спроби незаконного зняття готівки для переміщення на тимчасово окуповані території Донецької області.

Контррозвідка СБУ заблокувала черговий канал незаконних соцвиплат бойовикам НЗФ

Контррозвідка СБУ заблокувала черговий канал незаконних соцвиплат бойовикам НЗФ

Контррозвідка СБУ заблокувала черговий канал незаконних соцвиплат бойовикам НЗФ

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Києві СБУ викрила конвертцентр, через діяльність якого держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень
Сегодня 09:25    61
У Маріуполі затримали 40-річного містянина, який у 2014 році був учасником НЗФ
Сегодня 07:44    91
На Харківщині СБУ викрила розкрадання зерна з державного резерву на 2,5 мільйона гривень
Сегодня 07:02    90
Власне життя та безпека оточуючих: в СБУ закликали громадян пильними на передодні свят
Сегодня 06:52    93
В районі операції Об’єднаних сил ліквідовано схрон із боєприпасами
21.08.2020 09:41    129
СБУ задокументувала мільйонні привласнення державних коштів під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для Укрзалізниці
21.08.2020 07:45    97
СБУ підозрює керівництво одного з комунальних підприємств Дніпра у завданні багатомільйонних збитків державі
21.08.2020 06:43    103
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального центру з мінімізації податкових платежів на 12 мільйонів гривень
20.08.2020 09:43    123
СБУ спільно з британськими партнерами блокувала діяльність міжнародного хакерського угруповання
20.08.2020 08:23    101
“Російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання “вагнерівців”
20.08.2020 07:03    176
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 