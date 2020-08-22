Контррозвідка СБУ заблокувала черговий канал незаконних соцвиплат бойовикам НЗФ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу протиправного одержання соціальних виплат з держбюджету, у тому числі учасниками незаконних збройних формувань.

За даними слідства СБУ, мешканка Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат. Оперативники спецслужби встановили, що фігурантка особисто отримувала на підконтрольній українській владі території незаконно нараховані кошти і доставляла їх на ТОТ Донецької області як через лінію розмежування, так і територію РФ. Оперативники та слідчі СБ України задокументували, що серед замовників «послуги» були учасники незаконних збройних формувань.

Контррозвідники затримали зловмисницю у пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині при спробі перетину держкордону. Під час огляду у затриманої виявлено майже 750 тисяч у гривневому еквіваленті, банківські карти, довіреності, чорнові записи та інші документальні матеріали, які підтверджують отримання українських грошей терористами так званої ДНР.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Нагадуємо, що у липні цього року контррозвідкою було затримано трьох зловмисників під час спроби незаконного зняття готівки для переміщення на тимчасово окуповані території Донецької області.

Источник: ssu.gov.ua

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