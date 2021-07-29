Контррозвідка СБУ затримала агента військової розвідки РФ на Черкащині (ВІДЕО)

Контррозвідники СБУ викрили агента російської військової розвідки (ГУ ГШ ЗС РФ) у Черкаській області. Зловмисника затримали «на гарячому» під час отримання секретної інформації про один із складів артилерійських боєприпасів регіону.

Оперативники СБУ встановили, що мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори, ‒ збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти.

Щоб виконати вказівки російської розвідки, зловмисник намагався залучити до протиправної діяльності військовослужбовця Збройних Сил України.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували факти збору зловмисником відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Оперативно-слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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