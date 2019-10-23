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Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки

Контррозвідка СБУ затримала ексзаступника міністра економіки

Експосадовцю оголосили про підозру у вчиненні злочину

У вівторок в аеропорту "Бориспіль" контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього заступника міністра економічного розвитку та торгівлі за підозрою в роботі на російські спецслужби, передає "5 канал".

Слідчі встановили, що заступник міністра, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" і державної холдингової компанії "Артем" уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад $16,5 млн.

"Унаслідок незаконної оборудки авансовий платіж у розмірі понад $8,2 млн був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств і привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала", – йдеться в тексті повідомлення.

В СБУ кажуть, що такі дії поставили під загрозу обороноздатність Збройних сил України в умовах російської агресії.

Експосадовцю оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Як інформує "Ньюзрум" із посиланням на джерела, йдеться про ексзаступника міністра економіки Юрія Бровченка. Колишній заступник міністра збирався залишити Україну назавжди.

Раніше у Києві співробітники СБУ затримали керівника держпідприємства та представника іноземної компанії. Першому вже також оголосили підозру. За місцями проживання та роботи фігурантів провели обшуки. Вилучили документи та інші носії інформації, що свідчать про незаконні оборудки.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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