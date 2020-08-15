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Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика незаконних збройних формувань

Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика незаконних збройних формувань

Контррозвідники Служби безпеки України у районі проведення операції Об’єднаних Сил виявили та затримали бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь в обстрілах позицій українських військових підрозділів.

Оперативники спецслужби встановили, що він чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрілка так званої «Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону» та «4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР».

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття і затримання зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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