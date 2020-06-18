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Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»

Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»

В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення «Л/ДНР» та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої «Одеської народної республіки».

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника в Одесі. Виявлені матеріали, які свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці, долучено до справи.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття зловмисника відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»

Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»

Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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