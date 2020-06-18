Контррозвідка СБУ затримала одесита, який закликав до створення так званої «Одеської народної республіки»

В Одесі контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Оперативники спецслужби встановили, що одесит налагодив зв`язки із проросійськими сепаратистами з ОРДЛО і за їх завданням розміщував на персональних сторінках соцмереж деструктивні матеріали. Він закликав мешканців області підтримати псевдодержавні утворення «Л/ДНР» та вихід регіону зі складу України, підбурював до створення так званої «Одеської народної республіки».

Правоохоронці провели обшуки за місцями реєстрації та проживання зловмисника в Одесі. Виявлені матеріали, які свідчать про його діяльність на шкоду державній безпеці, долучено до справи.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття зловмисника відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Источник: ssu.gov.ua

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