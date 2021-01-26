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Контррозвідка СБУ затримала розвідника НЗФ «ЛНР»

Контррозвідка СБУ затримала розвідника НЗФ «ЛНР»

За результатами вдалої спецоперації контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС.

Слідчими та оперативниками встановлено, що мешканець Луганщини у 2014 році приєднався до так званого «3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади» НЗФ «ЛНР». Згодом продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника у складі так званої «окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР».

Контррозвідники встановили, що бойовик виконував розвідувальні завдання у районі Станиці Луганської, Чорнухино та Дебальцево.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття і затримання фігуранта проводились під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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