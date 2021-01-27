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Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна

На Чернігівщині контррозвідники СБУ встановили, що службові особи однієї з військових частин Міністерства оборони України розкрадали військове майно на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах. За результатами проведення експертних досліджень їх вдалося ідентифікувати.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили майно, яке вже було реалізовано ділкам і планувалось для експорту до однієї з країн азійського регіону, також виявлено склад з викраденою з військових частин продукцією.

Триває досудове слідство.

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались спільно зі Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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