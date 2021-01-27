Контррозвідка Служби безпеки України викрила факт розкрадання військового майна

На Чернігівщині контррозвідники СБУ встановили, що службові особи однієї з військових частин Міністерства оборони України розкрадали військове майно на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

Для приховування походження товарів зловмисники знищували аутентичні серійні номери на викрадених вузлах. За результатами проведення експертних досліджень їх вдалося ідентифікувати.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили майно, яке вже було реалізовано ділкам і планувалось для експорту до однієї з країн азійського регіону, також виявлено склад з викраденою з військових частин продукцією.

Триває досудове слідство.

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались спільно зі Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону.

Источник: ssu.gov.ua

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