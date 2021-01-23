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Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Кіровоградщині агента ФСБ РФ (ВІДЕО)

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Кіровоградщині агента ФСБ РФ (ВІДЕО)

Контррозвідники затримали мешканця Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Cил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади.

Оперативники спецслужби встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного мешканця Кропивницького.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для збору та передачі розвідувальної інформації. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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