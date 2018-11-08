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"Королева Евразии 2016" села в тюрьму на 13 лет за участие в похищении

Королева Евразии 2016 села в тюрьму на 13 лет за участие в похищении

Победительница конкурса красоты «Королева Евразии 2016», турецкая модель Сибел Демиралп села в тюрьму на 13 лет. Суд Стамбула признал ее виновной в причастности к похищению состоятельного ювелира. Вместе с ней за решетку отправились пятеро ее подельников.

25-летняя Сибел выступила в роли приманки. Она завязала знакомство с потерпевшим в интернете и пригласила его к себе домой на завтрак. Однако, приехав на свидание, мужчина попал в засаду, где его ждали пятеро мужчин. Бандиты избили бизнесмена, раздели его и сфотографировали в обнаженном виде. А потом требовали 240 тысяч турецких лир (около 45 тысяч долларов), шантажируя его снимками и угрожая опубликовать их.

Требуемую сумму ювелир выплатил, но затем пожаловался в полицию.

На суде Демиралп слезно признавала свою вину, утверждая, что сожалеет о том, что согласилась участвовать в заговоре.

Королева Евразии 2016 села в тюрьму на 13 лет за участие в похищении

Королева Евразии 2016 села в тюрьму на 13 лет за участие в похищении

 

Источник: fakty.ua

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