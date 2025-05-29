Корупція на Волинській митниці: скеровано до суду

Перед судом постануть двоє службовців Волинської митниці, які сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів.

Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.

У результаті державі заподіяно збитків на понад 53 млн грн.

Усього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3208

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