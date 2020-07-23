Корупція в Нацполіції Одещини: оновлені підозри та завершення розслідування

Колишньому начальнику ГУ Нацполіції в Одеській області (з вересня 2016 по квітень 2019 рр.), його експершому заступнику та двом керівникам приватних компаній НАБУ та САП повідомили про завершення розслідування за фактами незаконного заволодіння ними великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених із незаконного обігу. 20 липня 2020 року стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Слідство встановило, що керівники приватних компаній у змові з екскерівниками Нацполіції Одещини у 2018 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, що розслідували слідчі ГУ НП Одеської області. Після чого випустили її в незаконний обіг. Йдеться про партію обсягом у сім морських контейнерів, вартість яких, за результатами експертизи перевищує 13 млн грн.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали восени 2018 року. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України сприяв у викритті злочину детективами НАБУ та САП.

В липні 2019 року НАБУ та САП повідомили зазначеним чотирьом особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

20 липня 2020 року експосадовцям Нацполіції вручили оновлені підозри, з урахуванням фактів, які свідчать про внесення недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Зокрема, за версією слідства, ексначальник ГУ Нацполіції в Одеській області, незадекларував у 2018 році право подружжя у користуванні та розпорядженні квартирою у Києві загальною площею понад 100 кв.м., а також не вніс відомості про право власності дружини на цінні папери вартістю близько 1 млн грн.

Його експерший заступник не вніс до е-декларацій за 2016-2018 рр. відомості про нерухомість, яка належить колишній дружині, з якою підозрюваний пов’язаний спільним побутом, а саме — земельну ділянку із розташованими на ній садовими будинками загальною площею понад 400 кв. м на Одещині, квартиру в центрі Одеси площею понад 60 кв. м. Також ним не задекларована інша квартира, також в центрі Одеси, загальною площею понад 290 кв.м., яка належить йому на праві спільної сумісної власності.

Відтак, обом експосадовцям Нацполіції, крім вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, інкримінують також корупційне правопорушення за ст. 366-1 КК України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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