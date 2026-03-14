Корупція в Укрзалізниці: судитимуть учасників оборудки на 15 млн грн

Перед судом постануть четверо учасників групи, яка заволоділа понад 15 млн грн на закупівлі ремонтно-будівельних матеріалів для АТ «Укрзалізниця».

У 2022 році організатор схеми через підконтрольних службовців філії «Центр забезпечення виробництва» УЗ сприяв перемозі наперед узгоджених товариств у тендері на закупівлю фарб та лінолеуму. Якщо в конкурсі брали участь «неузгоджені» компанії або пропонували «низьку» ціну, його скасовували.

Надалі завдяки фактичним власникам і представникам товариств у змові з організатором групи з УЗ уклали договори про постачання продукції за завищеною вартістю.

Унаслідок реалізації схеми з вересня 2022 р. до квітня 2023 р. Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 15 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

У лютому–квітні 2023 року ці ж особи намагалися так само заволодіти коштами на закупівлі фарб, але цьому завадило розслідування НАБУ і САП.

