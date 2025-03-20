Корупція у Мінагрополітики: викрито ексзаступника міністра

НАБУ і САП повідомили колишнім заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника районної державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що призвело до мільйонних збитків державі.

У 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який надалі обійняв посаду заступника міністра, та заступник керівника РДА незаконно забезпечили виплату 27 млн грн державної допомоги підприємству у галузі рослинництва.

Кошти виділили як компенсацію витрат, нібито здійснених на придбання садженців. Насправді ж така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3107

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