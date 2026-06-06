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Корупційний скандал у Луцькому ТЦК та СП: 7 000 доларів за можливість уникнути мобілізації

Корупційний скандал у Луцькому ТЦК та СП: 7 000 доларів за можливість уникнути мобілізації

Буквально вчора коментував ситуацію щодо дорожнього інциденту за участю представників ТЦК та СП на Волині. Сьогодні область знову опинилася в центрі резонансної події.

Цього разу попередньо йдеться про затримання виконувача обов’язків начальника Луцького міського ТЦК та СП за підозрою в отриманні 7000 доларів США неправомірної вигоди.

ℹ️ Попередньо, посадовець міг сприяти незаконному ухиленню військовозобов’язаного від мобілізації.

Якщо ці факти підтвердяться, йдеться не лише про корупцію, а й про підрив довіри до державних інституцій у надзвичайно чутливій для суспільства сфері.

❗️Хабарництво є неприпустимим в будь-якій сфері, а особливо там, де йдеться про обороноздатність держави.

Очікую на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування всіх обставин справи.

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/11839

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