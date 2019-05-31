Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 34

Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок

Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок

Московський районний суд м. Харкова визнав винним раніше неодноразово судимого за корисливі злочини 32-річного харків’янина у вчиненні низки квартирних крадіжок (ч. 3 ст. 185 КК України).

Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі та задовольнив цивільний позов однієї із потерпілих на суму майже 120 тис. грн.

Обставини справи:

Прокуратура довела у суді 5 епізодів злочинів, скоєних протягом липня 2017 року – березня 2018 у Московському районі міста. Жертвами крадія ставали мешканці нижніх поверхів. До квартир проникав через вікна – переважно віджимаючи рами.

З приміщень зловмисник виносив цінні речі: техніку, вироби із золота та гроші.

Загальна сума викраденого становить близько 200 тис. грн.

Довідково:

Вирок суду не є чинним, оскільки триває час на його апеляційне оскарження. Наразі на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Водитель рейсового автобуса, потерявший сознание за рулем, вернулся на маршрут
Сегодня 08:55    20
Верховный Суд запретил мальчику без прививок ходить в детсад
Сегодня 08:46    31
Харків'янин підкорив найвищу точку планети Еверест. ФОТО
Сегодня 08:08    76
Харківському поліцейському, який незаконно зберігав і продавав патрони, повідомлено про підозру
Сегодня 07:39    53
На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта. Трамвай №16 завтра не будет ходить, а №27 - изменит маршрут
Сегодня 07:10    76
В Харьковском историческом музее восстановят выставочный зал
Сегодня 06:42    66
В областной бюджет внесены изменения
Сегодня 06:23    94
Министерство экологии не дало разрешение на строительство завода по утилизации ртутных отходов в Харькове
Сегодня 06:04    102
У Харкові наступного року планують підвищити тарифи на холодну воду та каналізацію (ВІДЕО)
30.05.2019 08:55    114
Вспышка кишечной инфекции: в садике нашли нарушения
30.05.2019 08:37    154
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 