Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок
Московський районний суд м. Харкова визнав винним раніше неодноразово судимого за корисливі злочини 32-річного харків’янина у вчиненні низки квартирних крадіжок (ч. 3 ст. 185 КК України).
Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі та задовольнив цивільний позов однієї із потерпілих на суму майже 120 тис. грн.
Обставини справи:
Прокуратура довела у суді 5 епізодів злочинів, скоєних протягом липня 2017 року – березня 2018 у Московському районі міста. Жертвами крадія ставали мешканці нижніх поверхів. До квартир проникав через вікна – переважно віджимаючи рами.
З приміщень зловмисник виносив цінні речі: техніку, вироби із золота та гроші.
Загальна сума викраденого становить близько 200 тис. грн.
Довідково:
Вирок суду не є чинним, оскільки триває час на його апеляційне оскарження. Наразі на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.
Прес-служба прокуратури Харківської області
Источник: khar.gp.gov.ua