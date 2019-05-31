Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок

Московський районний суд м. Харкова визнав винним раніше неодноразово судимого за корисливі злочини 32-річного харків’янина у вчиненні низки квартирних крадіжок (ч. 3 ст. 185 КК України).

Як розповіла начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 4 років позбавлення волі та задовольнив цивільний позов однієї із потерпілих на суму майже 120 тис. грн.

Обставини справи:

Прокуратура довела у суді 5 епізодів злочинів, скоєних протягом липня 2017 року – березня 2018 у Московському районі міста. Жертвами крадія ставали мешканці нижніх поверхів. До квартир проникав через вікна – переважно віджимаючи рами.

З приміщень зловмисник виносив цінні речі: техніку, вироби із золота та гроші.

Загальна сума викраденого становить близько 200 тис. грн.

Довідково:

Вирок суду не є чинним, оскільки триває час на його апеляційне оскарження. Наразі на вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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