кремль "легалізує" крадіжку українського зерна, металу та вугілля через Маріупольський порт

росіяни додали захоплений Маріупольський порт до переліку відкритих для міжнародного судноплавства. Так окупанти намагаються узаконити вивіз українських ресурсів за кордон. За словами колаборантів, основні вантажі у порту — метал, вугілля та зерно.

Поки загарбники говорять про "відновлення інфраструктури", насправді йдеться про перетворення порту на логістичний центр системного грабунку.

ЦНС наголошує: росія, прикриваючись бюрократією, продовжує мародерство в промисловості та аграрному секторі. Кожен корабель, що виходить із захопленим зерном чи металом, є речовим доказом воєнних злочинів кремля.

