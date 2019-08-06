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Кремль на создание информационного хаоса вокруг МН-17 бросает все свои “иностранные” ресурсы

Кремль на создание информационного хаоса вокруг МН-17 бросает все свои “иностранные” ресурсы

К созданию комплекса псевдо-документальных фильмов о трагедии МН-17 подключается ещё одна кремлевская марионетка, с иностранным гражданством.

Буквально на днях я писал о том, что чем ближе старт судебного процесса по делу об МН-17, тем отчаяннее активность Кремля в создании массы фейковой информации, призванной создать информационный хаос, отвлекающий от результатов основного расследования.

Так, единственная страна, всецело поддерживающая Россию в деле по МН-17, Малайзия, все чаще стала огорчать заявлениями своих официальных лиц, потерявшихся толи в параллельной реальности, толи в транзакциях с нефтегазовым привкусом.

Однако, одна Малайзия, страна уже давно не вызывающая доверия, не способна создать видимость эдакой интернациональной поддержки кремлевской информационной фикции. А потому, в последнее время, резко активизировались прокремлевский марионетки с европейским гражданством, мнящие себя журналистами и экспертами.

Если помните, не так давно я сообщал о том, что голландский блогер, возомнивший себя ещё и детективом Макс ван дер Верфф, снял фейковый документальный фильм о трагедии МН-17. Фильм впитавший в себя всю мифологию кремлевской пропаганды, даже самую абсурдную и парадоксальную.

Но, похоже, одного голландского “независимого” расследователя, финансируемого из России, кремлевской пропаганде оказалось мало и к делу подключили ещё одного "иностранного расследователя" в лице "французской журналистки" Кристель Неан. Той самой, что в 2016 получила гражданство так называемой ДНР, живет в Донецке и обслуживает местную пропаганду, тиражируя ложь и манипуляции в европейское медиапространство, о чем я так же писал в материале "Французские псевдо-СМИ в борьбе за нарративы Кремля".

К слову сказать, Кристель Неан регулярно контактирует, в последнее время в основном дистанционно, с хорошо нам известными французами, сочувствующими "ДНР", а за одно и активистами, участниками радикального крыла "жёлтых жилетов" (так же поддерживаемого Россией через политическую силу Марин Ле Пен) Фабриса Сорлина и Ксавье Моро.

А потому, можно без труда себе представить, что из себя будет представлять документальный фильм этой французской марионетки, ублажающей страну-оккупанта.

Собственно, на лицо ситуация, когда громкие, но изрядно протухшие заявления малазийского правительства, Кремль решил подкрепить целым комплексом псевдо-документальных фильмов про МН-17, снятых, откровенно говоря, не пойми кем. Ведь, по сути, что Макс ван дер Верфф, что Кристель Неан, в серьезных журналистских кругах вообще не воспринимаются. С другой стороны, за неимением достаточной поддержки в вопросах МН-17 со стороны правительств других стран, Россия готова прибегнуть к услугам и этих, достаточно дешевых для неё “говорящих голов”.

Тем не менее, открытым остается вопрос о том, каков будет шаг Кремля в дальнейшем и кого он привлечет далее, для усугубления создаваемого им информационного хаоса? Какой следующий “независимый” и “непредвзятый” европейский журналист решит снять документальный фильм о МН-17? А возможно, даже и оскароносный американский режиссер, с непременными комментариями Владимира Путина, как главного эксперта по данному вопросу.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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