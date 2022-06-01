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Кремль планує призначити Януковича очільником окупованих територій України

Кремль планує призначити Януковича очільником окупованих територій України

Однією з ідей в Кремлі розглядають створення нового союзу до 24 грудня, в якому окуповані території України має очолити Віктор Янукович. Про це розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун в етері телеканалу «Еспресо».

«В самопроголошеного президента Білорусі зберігається дуже маленький маневр, щоб втримати у своїх руках владу та своє життя. Він оточений, якщо не російською агентурою, то особами, які явно симпатизують Москві. Не виключаю, що в ході цих маневрів Лукашенка відправляють на почесний відпочинок у зв’язку зі станом здоров’я. Це може відбутись набагато раніше, ніж у Путіна. Ще один із варіантів, що Лукашенка можуть призначити таким собі «весільним» генералом якогось союзу», — пояснив Ягун.

Ягун додав, що в Кремлі існує план створення нового союзу до 24 грудня, в який мають увійти всі окуповані території України.

«Одна з ідей, яка розглядається в Кремлі полягає в тому, щоб до 24 грудня створити новий союз. Також за цим планом, вони планують всі окуповані території України віддати під владу Януковичу та оголосити це справжньою Україною. Решту територій України росіяни планують оголосити окупованими сепаратистами. Оголосити Україну сепаратистською територією, яку потрібно звільняти. І тоді вже потугами новоствореного союзу наступати далі на територію України. От така маячня в них зародилась в голові й вони цілком серйозно її обговорюють», — додав Ягун.

Источник: sprotyv.info

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