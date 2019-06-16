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Кремль признал себя стороной конфликта на Донбассе

Кремль признал себя стороной конфликта на Донбассе

Выдача российского гражданства и паспортов РФ в ОРДЛО — нарушение ряда международных договоров, а также — фактическое признание Россией в том, что она является стороной конфликта.

Такое мнение выразил координатор ИС Дмитрий Тымчук.

«Кремль, приняв решение о выдаче паспортов на Донбассе, нарушил все что мог в международном праве: фактически признал себя стороной конфликта, резолюцию СБ ООН 2022 (2015) О комплексе мер по имплементации минских договоренностей, ст. 47 4-й Женевской конвенции в части возможности классификации таких действий как лишения жителей оккупированных территорий своего гражданства», — отметил он.

Источник: sprotyv.info

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