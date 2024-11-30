кремлевский фюрер сравнил «Орешник» с ядерным оружием

“Массированная атака ракетами «Орешник» будет сопоставима с применением ядерного оружия” - сказал кремлевский фюрер на заседании ОДКБ. Не знаю, как восприняли его слова присутствующие, но сказал полный антинаучный бред. Впрочем, для главы государства, где за идеологию отвечает Дугин, а за борьбу с геями - Володин, было бы странно по-другому.

Итак. Есть такое понятие “тротиловый эквивалент”. Оттуда берется слово “килотонна”. Суть понятия - сколько надо обычной взрывчатки (тротила) для получения такого же объема энергии, как при ядерном взрыве. Скажем, считается, что для такого взрыва, который был над Хиросимой - надо 13-18 килотонн тротила.

Стало быть, для того, чтобы в НЕЯДЕРНОМ исполнении “Орешник” дал взрыв мощностью в один “хиросимский” надо, чтобы он доставил к цели (берем по среднему) 15 тыщ тонн взрывчатки. Учитывая среднюю грузоподъемность товарного вагона в 66 тонн, делим-умножаем, по небу должен лететь состав из 227 вагонов, забитых взрывчаткой. Ну, может они придумали какой-то свой суверенный, особо мощный тротил, пусть будет сто вагонов, красивое число. Вы когда-нибудь видели состав из ста вагонов, летящий по небу?

А как же кинетическая энергия, скажете вы? Да никак, бл@дь, отвечу я. Для того, чтобы при помощи кинетической энергии достичь мощности ядерного взрыва, нужно, чтобы по земле ударил, скажем, метеорит, очень большой массы и набравший чудовищную скорость. Кто помнит фильм “Звездый десант”, там разумные жуки с планеты Клендату шарашили по земле астероидами, которые разгоняли и направляли каким-то макаром. Но то жуки и главное - разумные.

Короче, на глазах у изумленной публики рождается новый танк “Армата” (только летающий) или ракета “Буревестник”, кому что больше нравится.

Оружие на новых физических принципах, сказано же было…

Джерелло: https://t.me/voinasordoy/3551

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