Криминальные разборки в Харькове: кто за ними стоит - мнение эксперта

Пятничные бандитские "разборки" возле супермаркета "Восторг" заставили говорить весь город о том, что Харьков возвращается в девяностые.

Напомним, возле супермаркета в центре города произошла перестрелка.

Участники криминального мира Владимир Борох по прозвищу "Тайсон" и Георгий Исаков, известный как Жора, вышли из кафе. На парковке, по данным полиции, их встретил Алексей Титов, уроженец Донецкой области, и открыл огонь. Борох начал стрелять в ответ, однако получил тяжелые ранения и затем умер в карете "скорой". Титов попытался скрыться на Тойоте, но увидев, что его преследуют, поджег авто и пытался скрыться в переулках возле Южного вокзала. Его догнали на улице Гвардейцев Железнодорожников, и в этот момент Титов подорвал себя гранатой.

Расследуя преступление, оперативники нашли дома у Титова целый арсенал оружия, что позволило полагать, что он является профессиональным киллером, а тот факт, что он переехал из Донбасса достаточно давно, позволяет предположить, что он причастен к другим громким преступлениям. Правда, это правоохранители пока не подтверждают, говорят, нужно провести экспертизы.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

І гранати підв'язували під колеса, не завжди взривалися, але - пам'ятаєте. Розтяжки ставили. Все, що там є, все по суті використовувалося. Арсенал глобальний. Враховуючи те, що там є, ми будемо прив'язувати до кримінальних проваджень минулих років, вбивств

Cергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской обл.

Слідство оперує конкретними фактами і доказами. Доказом є висновок судового експерта. Буде висновок - ми зможемо сказати конкретно, чи є причетність Тітова до інших злочинів, чи немає.

Среди громких преступлений, к которым рассматривается причастность Титова - попытка взорвать автомобиль Николая Черемухина, экс-заместителя начальника главка полиции, которого в свое время называли «оборотнем в погонах», а также убийство криминального авторитета Эдуарда Аксельрода. Его смерть раньше связывали с ликвидацией российского нардепа Вороненкова, который должен был свидетельствовать против Януковича и находился в Украине. Аксельрод, по данным ГПУ, имел отношение к заказчикам убийства россиянина, после чего был ликвидирован как ненужный свидетель. Это события произошли в 2017. А также - убийство теневого бизнес-партнера Кернеса Юрия Димента и, возможно, покушение на самого мэра. По мнению ветерана уголовного розыска Вячаслава Картавых, действительно существует достаточно косвенных оснований говорить, что все эти преступления связаны.

Вячеслав Картавых, ветеран уголовного розыска

Все основания есть, используется один и тот же вид оружия, способы нападения.

Но, говорит эксперт, это не просто перераспределение сфер влияния между харьковским и донецким криминалитетом, как об этом написал экс-замминистра МВД Вячеслав Аброськин. Он составил хронологию заказных убийств в Харькове, вспомнил в одной цепи и другие преступления, например, похожее нападение на Клочковской возле спортклуба YOD на бизнесмена Владислава Безрука. По мнению Картавых, за этой бандитской «войной» стоят более публичные люди, которые решают не криминальные, а политические вопросы в Харькове.

Вячеслав Картавых, ветеран уголовного розыска

90-е «отдыхают» по сравнению с сегодняшним днем. Это были времена чисто криминальные, политики там не играли никакой роли, сейчас все замешано на политике, и криминал пользуется поддержкой государства, особенно тех, кто завязан на политических проектах

Тот факт, что бандиты разных кланов имеют покровителей, которые решают с их помощью свои конфликты и отстаивают бизнес-интересы, а также бездействие и непрофессионализм современной полиции, говорит эксперт, приводит к тому, что эти громкие преступления остаются нераскрытыми. А имена заказчиков не озвучены.

Агентство Телевидения Новости