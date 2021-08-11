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Кріпацтво на Вінниччині. Поліція звільнила чоловіка, якого тримали у сушарці для фруктів

Кріпацтво на Вінниччині. Поліція звільнила чоловіка, якого тримали у сушарці для фруктів

На Вінниччині фермер майже добу утримував робітника закритим у сушарці для фруктів. Про це повідомляє поліція. Так його фермер покарав за безкоштовну, але нібито неякісну роботу. Чоловік кликав на допомогу. Його крики почула жінка, яка проходила поруч і викликала поліцію.Подія сталась у селі Вербівка Погребищенської територіальної громади.

43-річний чоловік майже добу просидів без їжі та води у спеку у металевій конструкції.Сушарка для фруктів розташована всередині зерносховища, яке зовні повністю засипали зерном і доступу туди не було.

Кріпацтво на Вінниччині. Поліція звільнила чоловіка, якого тримали у сушарці для фруктів

Так виглядало місце ув'язнення у зерносховищі

Після прибуття поліції чоловіка звільнили, розчистивши лопатами від зерна прохід.Всередині було так мало місця, що чоловік міг там лише сидіти."Він знемагав від спеки, без води та їжі у виснажливих умовах", - розповіли правоохоронці.Чоловік пояснив поліції, що його позбавив волі фермер, у якого він неофіційно працював."Підприємець у такий спосіб вирішив покарати робітника, який неналежно, на його думку, відремонтував трактор. Жодних коштів за виконання різного роду робіт на фермерському господарстві він не отримав", - зауважили в поліції.Дії фермера кваліфікували як незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань.Фермеру оголосили підозру. Йому загрожує покарання - до 5 років ув'язнення.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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