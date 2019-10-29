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КСУ розгляне позбавлення Януковича звання президента

КСУ розгляне позбавлення Януковича звання президента

У вівторок, 29 жовтня, Велика палата Конституційного суду України продовжить розгляд справи щодо конституційності позбавлення Віктора Януковича звання президента України.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Як наголошується, КСУ буде розглядати конституційність закону України "Про позбавлення В. Януковича звання президента України".

Велика палата КСУ буде розглядати це питання під час закритої частини пленарного засідання.

Источник: newsua.one

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