Кто и чему учит студентов в «ЛДНР», или как «палятся» спецслужбы РФ

Украинских блогеров и журналистов российские СМИ и их подручные в «ЛДНР» часто обвиняют в том, что написанное ими об оккупации — «это не правда, они все придумывают». На сей раз обратимся только к денеэровским СМИ, откуда интересные факты нам прислали знакомые из Донецка, пишет автор Telegram-канала «Вольнодумец».

Пока идеологи русского мира на форуме обсуждали лживую концепцию «русский Донбасс», российские пропагандисты продолжали оболванивать студентов и преподавателей местных вузов. Например, Донецкий национальный университет в оккупированном Донецке. Посмотрим на официальный «Анонс мероприятий «Русского центра» на 29.01.2021 (все фото в конце текста)

Начнем с пункта 3. В пятницу, 29 января, в рамках интеграционной программы «Русского центра» профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор филологических наук Александр Голодов проведет в 10-00 лекцию-семинар для магистров, аспирантов и преподавателей ДонНУ на тему «Информационные войны на материале таблоида «Bild», а в 12:00 круглый стол «Актуальные проблемы международной политики в современной немецкоязычной прессе».

5. 29 января, в рамках интеграционной программы «РЦ» политический социолог, этносоциолог, философ, кандидат социологических наук, эксперт по русской этнологии и славянской цивилизации, эксперт Изборского клуба Сергей Баранов прочитает лекцию для представителей исторического факультета ДонНУ: «Современная русская нация: состав, территория, версия этнической истории, антропология, психология (по книге «Русская нация: современный портрет»).

6. 29 января, … российский политолог, журналист, международный эксперт, президент фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков для студентов-политологов и историков ДонНУ проведет лекцию-семинар на тему «Что такое «мягкая сила» в современном мире. Инструменты использования». Ну как Россия применяет «магкую силу» мы уже хорошо ощутили.

7. 29 января, … доктор политических наук, профессор Среднерусского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Дмитрий Цыбаков проведет семинар-лекцию для студентов-политологов ДонНУ: «Информационно-психологическая борьба».

9. 29 января, … политический социолог, кандидат социологических наук, эксперт по русской этнологии и славянской цивилизации, эксперт Изборского клуба Сергей Баранов проведет семинар для активистов общественного движения «Донецкая Республика» на тему «Цивилизация восточной Европы и русский мир как ее ядро». !!! Мне очень интересно, а в Европе знают, где ее ядро?

10. 29 января, …с участием экспертов из Москвы и Рязанской области состоится круглый стол по вопросам реализации доктрины «Русский Донбасс»: «Практическое внедрение и реализация Доктрины «Русский Донбасс» в сфере общественной деятельности ДНР».

Ну а самым интересным оказался пункт 8. Тут уж «Русский центр» спалил всех, и ФСБешных преподавателей, и курсантов МГБ в ДонНУ. 29 января …состоится семинар-лекция для курсантов специализированного факультета ДонНУ с участием трех экспертов из Москвы, Орловской и Рязанской областей. Так, 29 января на базе специализированного факультета подготовки кадров для министерства государственной безопасности ДНР при ДонНУ пройдет семинар-лекция «Защита исторической правды в контексте национальной безопасности России». Источник: пресс-служба «Русского центра»

Комментировать нечего. Пусть каждый для себя сделает вывод, кто и чему учит, и что вообще происходит в «ДНР». Мне просто стыдно за когда-то интеллигентную женщину Беспалову Светлану Владимировну, ректора ДонНУ и преподавательский состав, унизивший себя предательством.

Оказывается, вы опустились до уровня подготовки живодеров из МГБ, издевающихся даже над теми, кто просто говорит на родном украинском языке. Стыдно за вас. Вы же не безграмотная толпа, бегавшая в 2014 по городу и оравшая «расия». Где ваша совесть и интеллект? Надеетесь на прощение?

Источник: sprotyv.info

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