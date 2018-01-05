Кто покрывает вырубку дубов в Дергачевском районе? Жители района обеспокоены массовым уничтожением деревьев

Участок дороги Дергачи-Полевая. Это в нескольких километрах от райцентра. Неизвестные лесорубы, что по словам местных жителей появились здесь еще осенью, методично прореживают дубовую лесополосу. Дубы, возраст которых перевалил уже за полсотни лет, исчезают один за другим.

Обращение в полицию и к чиновникам результатов, возмущаются граждане, не дали. Сегодня работа по вырубке мощных красивых деревьев также продвигается рекордными темпами.

Увидев журналистов и местных активистов мужчины с бензопилами сразу бегут в поле. Оставляют порезанную древесину и даже машину с уже загруженным кузовом.

- Чи є у Вас дозвіл на те, що ви робите? - Молодой человек без комментариев! - Тобто ви зараз лишаєте все і авто?

Недолго раздумывая возмущенные люди вызывают на место рубки полицию. По их собственным подсчетам, за период с ноября злоумышленники опустошили территорию более 4 гектара.

Виктор Зенин, житель г. Дергачи

У них нема дозвілу на те що, я думаю, що нема. От ви бачите. Балакать ні з ким. Вони порозбігалися, балакать нам ні з ким… Вони заважають, оце всьо. А потом оце випилюють. У нас остаються оці от дороги під перемети.

Анатолий Банген, депутат Дергачевского районного совета

Ми вже неодноразово виїжджали з активістами Дергачівщини з моїми помічниками, тут два мої помічника, з хлопцями загону територіальної оборони вже не одноразово ми затримували машини. Визивали поліцію, виїжджала група, як вам правильно сказать, слідча група. Діло внесено в ЄРДР, но все рівно ріжеться, піляється, ви бачите, діловий матеріал

Где-то за тридцать минут ожидания правоохранители все же появляются. Им даже удается найти одного из рабочих. Мужчина признается, что согласился на предложение подработать, пусть и незаконным путем, из-за нехватки денег. Сам Анатолий - строитель, воспитывает трех несовершеннолетних детей.

Анатолий, строитель

- Тобто Вам дали завдання? - Да. А як Вас зати? Неважно. Ну як взагалі Вас звати? - Анатолій. Вас найняли, попросили вирубити? - Типа того. А ви не цікавилися, нащо це їм? - Нет. - А ви не цікавилися чи законні ці дії? - Нет. - Просто погодилися? - Да.

За такую работу, не скрывает мужчина, обещали по триста гривен в день, хотя, назвать заказчиков не решается. Видимо, их придется разыскивать сотрудникам полиции.

Сергей Яковлев, нач. сект. патрульной полиции Дергачевского ОП

Ну, это незаконная вырубка. Ну как… Должны быть соответствующие документы на вырубку данного леса. Это ж все-таки экология, дубам уже лет по семьдесят, по сорок. А надалі зараз приїде слідчо-оперативна група? - Да вот она уже на подъезде. Заявления обязательно мы принимаем, письменное заявление, объяснение.

А учитывая то, что эти дубовые насаждения не принадлежат лесхозу, а относятся к Дергачевскому районному совету, присутствовавший депутат пообещал поднять этот вопрос на ближайшей сессии.

Агентство Телевидения Новости