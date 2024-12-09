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Куда бы ни пришла россия, за мнимой "свободой" приходят террор и репрессии

Куда бы ни пришла россия, за мнимой свободой приходят террор и репрессии

Мы снова видим, что так называемые «независимые республики», создаваемые россией, — это лишь иллюзия самостоятельности. Здесь не может быть речи о воле или мнении народов. Все решения диктуются оккупантами, которые продвигают интересы кремля, подавляя любые проявления свободы.

Оглянитесь: куда бы ни пришла россия, за мнимой "свободой" приходят террор и репрессии. Октябрьская революция? Террор 20-х годов. СССР? ГУЛАГи и карательная система. Сегодняшняя россия? Те же методы — подавление воли, унификация под одну диктатуру.

россиянам, жителям оккупированных территорий и тех, кто оказался в зоне влияния кремля, пора осознать: будущее — это «период пояснения» понятия "свобода" и повод для открытия ГУЛАГов. «Занавес» опускается, и уже не за горами полное уничтожение остатков независимости.

Мир должен сказать решительное "НЕТ" новому террористическому режиму кремля. Хватит крови, хватит геноцида, хватит лжи!

Джерело: https://t.me/gistapapapa/102080

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