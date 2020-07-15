Куратори з РФ перевіряють масштабні розкрадання в підрозділах бойовиків — розвідка

У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ з 6 липня ц. р. працює комплексна комісія, до складу якої залучені офіцери міністерства оборони, генерального штабу та Південного військового округу ЗС РФ, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Перевіряються питання укомплектованості підрозділів особовим складом, бойової та мобілізаційної підготовки, тилового і технічного забезпечення. Особлива увага приділяється цільовому використанню матеріальних засобів і фінансування.

Водночас командири з’єднань і частин російсько-окупаційних військ намагаються приховати від комісії реальний стан справ. Разом з тим, комісією вже виявлена значна кількість випадків розкрадання російськими кадровими офіцерами військового майна, пально-мастильних матеріалів та коштів, виділених на грошове забезпечення особового складу підпорядкованих підрозділів.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»