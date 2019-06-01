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Лавров возмущен, что российским ГРУшникам не дают спокойно травить людей

Лавров возмущен, что российским ГРУшникам не дают спокойно травить людей

В российском МЗС своеобразно отреагировали на скандал с российским представителем ООН в Косово.

Напомним, сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков является бывшим сотрудником военной разведки РФ и косовские власти требуют снять с него иммунитет для уголовного преследования.

Краснощеков был задержан 28 мая во время полицейской операции на севере Косово вместе с несколькими десятками сербов и боснийцев, который подозревают в организованной преступности и коррупции.

Лавров же считает, что Косово «перестало слушаться тех, кто отдает ей команды на Западе». Мол, в результате покровительства со стороны Вашингтона и Брюсселя косовские власти стали испытывать чувство безнаказанности и «отбились от рук». Кроме того, Лавров назвал действия косовских правоохранителей «нападением» на Краснощекова. Российские источники сообщают, что при задержании ему сломали скулу и челюсть.

Известно, что российские разведчики под прикрытием (или без него) в виде статуса дипломатов или сотрудников международных организаций часто оказываются причастны к международным скандалам. Например, к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Источник: sprotyv.info

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