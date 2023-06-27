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Лавров врет как сивый мерин. Как всегда, впрочем

Лавров врет как сивый мерин. Как всегда, впрочем

Это бред. Мы уже неоднократно все это комментировали. У нас еще к слову бред добавляют иногда ссылку на определенного животного, — министр иностранных дел рф Сергей Лавров прокомментировал сообщения о подготовке оккупантами терракта на захваченной Запорожской АЭС.

**Намек на "сивую кобылу" из уст Лаврова?

Двояко и неоднозначно.

По сути заверений —  просто цитаты, просто до войны:

"Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярное перемещение войск на нашей собственной территории. И мы будем поступать так и впредь", — заместитель министра иностранных дел рф Сергей Рябков (19 января 2022).

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так ", — министр иностранных дел россии Сергей Лавров по итогам переговоров с Госсекретарем США Энтони Блинкеном (21 января 2022).

"россия не планирует вторгаться в Украину, но не исключено, что такие планы есть у США" — официальный представитель МИД рф Мария Захарова (9 февраля 2022).

Джерело: https://t.me/znua_live/99918

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