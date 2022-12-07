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Ледь не вбив чотирьох людей – у Харкові затримали небезпечного зловмисника

Ледь не вбив чотирьох людей – у Харкові затримали небезпечного зловмисника

Під час розпиття алкогольних напоїв у 26-річного неодноразово судимого харків’янина виник конфлікт з його тіткою щодо розподілу спільної нерухомості. В ході сварки зловмисник завдав жінці кілька ножових поранень в область шиї. Щоб позбутися свідків події, чоловік почав наносити ножові поранення іншим особам, які перебували у квартирі. Усіх постраждалих доставили до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. Стан здоров’я потерпілих стабільний.

Співробітники кримінальної поліції Харківського РУП № 2 оперативно затримати та доставити чоловіка до райуправління. Ним виявився 26-річний харків’янин, який місяць назад звільнився з місць позбавлення волі.

Нападника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости

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