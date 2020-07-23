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Личность полтавского автоугонщика установлена. Он озвучил свои требования

Личность полтавского автоугонщика установлена. Он озвучил свои требования

Полтавские правоохранители установили личность захватчика, который взял в заложники полицейского и теперь направляется в сторону Киева. Это мужчина, местный житель, ему 32 года, ранее судимый. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин в эфире одного из телеканалов.

Гришин сообщил, что мужчина был ранее судимый за имущественные преступления, а также за хранение наркотических веществ.

В настоящее время главное требование захватчика, чтобы его снова не судили и сажали в тюрьму.

Также он сообщил, что сейчас автоугонщик с заложником едут не в сторону Киева, а по сельским дорогам, в одном из районов Полтавской области.

Напомним, мужчине, который захватил человека, дали автомобиль, в заложниках - полковник полиции.

Агентство Телевидения Новости

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