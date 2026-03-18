«Липові» меддовідки для ухилення від служби: на Харківщині викрито ексголову ВЛК

На Харківщині викрито схему з «липовими» меддовідками для ухилення від служби.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Слідчі Відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників СБУ повідомили про підозру 69-річному колишньому голові військово-лікарської комісії при одному з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області.

Зокрема, встановлено кілька фактів видачі довідок військово-лікарської комісії з неправдивими діагнозами. При цьому фактичного проходження повного медичного огляду окремими військовозобов’язаними не відбувалося.

Надалі ці довідки ставали підставою для оформлення тимчасових посвідчень військовозобов’язаних із відповідними відмітками, що дозволяло уникнути виконання військового обов’язку та могло бути використано для незаконного виїзду за межі України.

Наразі 69-річному лікарю слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За санкціями статей підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

