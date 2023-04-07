Ліквідовано польового командира угруповування «Ліва Мухаджирін аль-Ансар» Аль-Бара аш-Шишані, якого відпустила на волю ...Грузія

В сирійській провінції Ідліб ліквідовано польового командира угруповування «Ліва Мухаджирін аль-Ансар» Аль-Бара аш-Шишані.

Здавалося б: просто новина на каналі де часто розповідається про різноманітні світові новини, в тому числі і про військові конфлікти. Та не все так просто. Все ДУЖЕ не просто…

15.11.2019. Український інформпростір розриває новина про те, що на Київщині, внаслідок спільних дій СБУ, ЦРУ та МВС Сакартвело затримано громадянина Сакартвело Цезаре Тохосашвілі, відомого як……… АЛЬ-БАРА АШ-ШИШАНІ, який прибув до України влітку 2018-го року за підробними документами з території Туреччини. В Україні він підпільно координував діяльність «Амніятів», (спецосередків) ІДІЛ.

18.05.2020 аш-Шишані (Тохосашвілі) було екстрадовано до Сакартвело, а сьогодні, 6.04.2023 з‘являється новина про його ліквідацію в Сирії… Як так, можна дізнатись? Можна.

5.04.2023. США запровадили персональні санкції проти чотирьох членів Вищої Ради Юстиції Сакартвело. Як заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, суддів Міхеіла Чінчладзе, Левана Мурусідзе, Іраклі Шенгелія та Валеріана Церцвадзе звинувачують у значній корупції. «Ці люди зловживали своїми повноваженнями як в якості Голів судів так і в якості Вищої Ради Юстиції», - зазначив Блінкен.

А тепер повернемось у 2019-й рік: хто допомагав СБУ та грузинському МВС затримати аш-Шишані? ЦРУ. Куди його було екстрадовано? В Сакартвело. Вчора США запровадили санкції проти чотирьох членів тамтешньої ВРЮ, а вже сьогодні «дивним чином», громадянин Сакартвело Цезаре Тохосашвілі, відомий як Аль-Бара Аш-Шишані ліквідований асадитами в Сирії…

Всі ми знаємо про те, що ІДІЛ, як і афільовані з нею структури, такі як «Ліва Мухаджирін аль Ансар», «Боко Харам» чи «Джунд аль Хілафа» - мають щедре фінансування від РФ, яка використовує терористів як аргумент появи ПВК «Ваґнер» та російських «миротворців» в країнах Маґрибу, Сахелю чи на Середньому Сході. До чого тут Сакартвело?

Сакартвело і так стала одним з хабів РФ по обходу санкцій. Правляча партія «Грузинська мрія», контрольована проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі взяла курс на антиєвропейськість та антиамериканізм, мордує Саакашвілі, регулярно викладаючи відео з його камери або палати на потіху Путіну. Тож чому судді не могли «посприяти достроковому звільненню» міжнародного терориста Аль Бара аш-Шишані, який «вірою і правдою» виконував поставлені Росією задачі з подальшої дестабілізації Сирії та Іраку, (де аш-Шишані також воював)? Могли. За пристойну винагороду.

Американці все це побачили, підготували доказову базу і запровадили персональні санкції проти членів ВРЮ Сакартвело. Тепер в лавах «Грузинської мрії» стоїть антиамериканський вой, хоча там, на цих суддях клейма ніде ставити і без аш-Шишані…

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/22650

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