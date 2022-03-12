Іллю Киву оголошують в міжнародний розшук

ДБР ініціює оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук: слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег.

10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань та обрав Киві запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора повідомив Іллі Киві про підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності.

За день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав – «Опозиційна платформа – За життя», 3 березня виключила його зі своїх лав.

Агентство Телевидения Новости