Луцкий террорист оказался уроженцем Российской Федерации

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате заложников в Луцке.

"Подозреваемым в захвате заложников является Кривош Максим Степанович 06.11.1975. Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений", - сообщил Геращенко на своей странице в сети Facebook.

Также Геращенко рассказал, где отбывал наказания Кривош.

"17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметил замглавы МВД.

Агентство Телевидения Новости