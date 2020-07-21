Луцкий террорист стреляет, пытаясь сбить полицейский дрон

В центре Луцка, где Максим Кривош захватил автобус с пассажирами, прозвучали выстрелы и раздался взрыв. Таким образом луцкий террорист попытался сбить полицейский дрон, который летал над автобусом.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник попытался сбить его, несколько раз выстрелив по дрону. После этого он бросил из окна автобуса какой-то предмет, который взорвался.

Напомним, что ситуация с заложниками в центре Луцка развивается уже около 7 часов. Взрывы и стрельба там звучат не в первый раз.





Агентство Телевидения Новости