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Луцкий террорист выдвинул свои требования

Луцкий террорист выдвинул свои требования

В Луцк, где захвачен автобус с заложниками, вылетел глава МВД Арсен Аваков. Тем временем стало известно, чего хочет захвативший заложников, который ранее представился правоохранителям как «Максим Плохой».

По данным полиции, мужчина опубликовал в Twitter пост с недовольством системой, полицейские ведут с ним переговоры. В его сообщении сказано, что "государство - это первый террорист". Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе

Агентство Телевидения Новости

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