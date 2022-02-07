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Лукашенко погрожує, що відправить білоруські війська на Донбас

Лукашенко погрожує, що відправить білоруські війська на Донбас

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, яке цитує РБК

Деталі: Зараз у Республіці Білорусь відбуваються спільні білорусько-російські навчання "Союзна рішучість-2022". Соловйов запитав у Лукашенка, як діятиме білоруська армія, "якщо українська влада почне війну проти Донбасу".

Лукашенко відповів, що армія РБ почне діяти "точно так само, як російська", і додав, що Білорусь буде воювати спільно з Росією.

Пряма мова: "Звісно (разом з РФ – УП), слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені вам пояснювати.

Нагадаємо:

● Українська розвідка має докази, що Росія перегруповує збройні підрозділи на тимчасово окупованій території Донеччини й Луганщини.

● Голова Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської заявив, що Білорусь уже бере участь у військовій агресії проти України, оскільки на територію Республіки зайшли російські війська.

Источник: pravda.com.ua

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