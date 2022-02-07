Лукашенко погрожує, що відправить білоруські війська на Донбас

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська та російська армії можуть розпочати спільні бойові дії на сході України.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, яке цитує РБК

Деталі: Зараз у Республіці Білорусь відбуваються спільні білорусько-російські навчання "Союзна рішучість-2022". Соловйов запитав у Лукашенка, як діятиме білоруська армія, "якщо українська влада почне війну проти Донбасу".

Лукашенко відповів, що армія РБ почне діяти "точно так само, як російська", і додав, що Білорусь буде воювати спільно з Росією.

Пряма мова: "Звісно (разом з РФ – УП), слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені вам пояснювати.

Нагадаємо:

● Українська розвідка має докази, що Росія перегруповує збройні підрозділи на тимчасово окупованій території Донеччини й Луганщини.

● Голова Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської заявив, що Білорусь уже бере участь у військовій агресії проти України, оскільки на територію Республіки зайшли російські війська.

Источник: pravda.com.ua

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