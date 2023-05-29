Лукашенко раздает ядерное оружие всем желающим

Всем, кто волнуется из-за ядерного оружия, просто нужно присоединиться к нашему союзу с рф и тогда ядерное оружие будет у всех, — самопровозглашенный президент беларуси аляксандр лукашенка.

Во время своего визита в Москву беларусский диктатор прокомментировал высказывание президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, сделанное во время Евразийского экономического форума, в котором тот предупредил членов ЕАЭС о "новой реальности" в связи з ядерной сделкой рф и беларуси.

Токаев во время своего выступления четко дал понять, что не собирается присоединяться к политическому союзу Москвы и Минска. В свою очередь, он заявил об усилении сотрудничества с Арменией и Кыргызстаном.

"Если кто-то переживает — так, никто не будет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с российской федерацией. А это очень просто — в союз белоруссия-россия надо вступать и все, и будет ядерное оружие на всех", — заявил лукашенка.

Джерело: https://t.me/znua_live/95296

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