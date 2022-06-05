Лутократия до мозга костей

Поведение российских оккупантов в ходе вторжения в Украину в полный рост обнажило их гнилое нутро. Теперь даже в джунглях тропической Африки в курсе, из чего слеплен "русский мир", который несут на своих сапогах "освободители". Нищие, доведенные до отчаяния буряты, дагестанцы и чеченцы ехали на войну в соседнюю страну, чтобы намародерить себе банального ширпотреба. А то ведь стиральная машина или ноутбук в Замкадье – предмет недостижимой роскоши.

Мотивация выше любых похвал. Но в шойгушной богодельне – мастерской военных преступлений – это само собой разумеющееся поведение. Разве может быть путинская орда чем-то лучше, чем её главари? Россией заправляет организованная преступная группировка в погонах. Путинизм – типичная мелкотравчатая диктатура воров разного калибра. Так сказать, лутократия силовиков. Под вывеской построения "великой России" прячеться шайка грабителей, которых порой романтически называют "корсарами". Только вот Путин – не киношный Джек Воробей с Тортуги, а закомплексованный коротышка, которого по жизни чмырили, пока он не вскарабкался на верхушку власти. Отсюда у него тяга блатовать на публику, бесконечно подло лгать, ломать жизни других людей, подначивать к бессмысленному разрушению. Стоит ли после этого удивляться почему с Россией не хотят иметь дело? Как дипломатично выразился президент Франции Макрон, Путин "изолировался", однако Россию не нужно "унижать". На фоне культа рабства и самоуничижения россиян перед "главным командиром" последний тезис выглядит странно, наигранно. Это повторение мыслей Киссинджера другими словами. Но пока суть да дело, а агрессор "с тонкой душевной конструкцией" захватил пятую часть украинской территории. Почти 14 млн украинцам пришлось оставить свои дома из-за войны!

В Кремле и околокремлевских кругах как бы идёт имитация дискуссии на предмет, как оформить аннексию. Пока наркоманка и певица ртом Чичерина в Мелитополе пиариться на фоне таблички "Россия навсегда", где-то в Херсоне совсем приуныл "отец-основатель" ХерНР Стремоусов. Он-то думал резко провернуть "референдум" и стать херсонским Гоблином, но не срослось. Кремль идею пока забраковал. Херсон завис, а значит, и местный сходняк колаборантов в зоне риска. Налаживать жизнь на оккупированной территории Москва не спешит, а вот все имеющиеся ресурсы и запасы продовольствия выгребает, как в последний раз. Есть над чем пригорюнится.

Будучи верными себе, российские лутократы вывоз ресурсов оккупированных территорий называют "налаживанием жизни". Российская быдлопропаганда уже во всю применяет подобную формулировку к вывозу краденного в уничтоженном Мариуполе. Под эгидой кадыровцев в мариупольский порт зашел сухогруз "Астрахань". На него загрузили краденный листовой прокат в пункт доставки Ростов-на-Дону. Однако после захода в российский порт появилась информация, что судно заминировано, и разгрузить краденные 3 тыс. тонн металла очень проблемно, ведь порт может взлететь на воздух. Ростовчан предупредили не волноваться, если они услышат "хлопки" в порту. Даже не смотря на ЧП и угрозу подрыва, мародёры отправили в Мариуполь второе судно для кражи проката. Подобная спешка объяснима тем, что Москва не рассматривает свои позиции в приазовском украинском городе как надёжные. Ситуация на фронте неудовлетворительна, людские ресурсы марионеток из ЛДНР обнулены, население занятой территории поголовно проукраинское и проклинает российских убийц. К тому же во всей необъятной России не нашлось региона, который хочет повесить себе на шею груз восстановления Мариуполя. Потому оленевод Собянин – не прошло и 8 лет – резко прискакал помогать "восстанавливать" целые Донецк и Луганск, чтобы на Москву не расписали мариупольский "трофей".

На этом фоне размах действий путинских лутоктратов в стертом с лица земли городе выглядит вопиющим надругательством.

Источник: https://t.me/sytosokrata/647

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