Махинации с зарплатой в харьковском АВС: разоблачены 6 полицейских

При процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику одного из харьковских изоляторов временного содержания и 5 подчиненным ему полицейским по факту завладения чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупных размерах повторно (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что в 2019 году начальник одного из харьковских ИВС разработал план завладения денежными средствами и вступил в сговор со своими подчиненными.

Полицейские одного из отделов изолятора систематически не приходили на работу, занимаясь личными делами, включая оплачиваемую деятельность. Начальник изолятора, достоверно зная об этом, намеренно не сообщал об указанных фактах высшему руководству.

Хотя полицейские не выполняли свои должностные обязанности, заработная плата им начислялась. Часть денег они передавали начальнику изолятора за то, что он скрывал отсутствие на рабочем месте.

Всего правоохранители незаконно завладели более 2 млн. гривен бюджетных средств.

28 января, сразу после передачи одним из полицейских части безосновательно начисленной заработной платы в сумме 5 тыс. гривен начальнику изолятора, они оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным и еще четырем полицейским уже сообщили о подозрении.

30 января начальнику изолятора и другому задержанному правоохранителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления ДБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости