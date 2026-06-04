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Майже 11,5 млн грн податків недоотримав бюджет через фіктивні операції на підприємстві з виробництва мінеральних добрив

Майже 11,5 млн грн податків недоотримав бюджет через фіктивні операції на підприємстві з виробництва мінеральних добрив

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили схему ухилення від сплати податків, до організації якої, за даними слідства, причетний керівник товариства.

Слідство встановило, що протягом семи місяців підприємство документально оформлювало нібито закупівлю газового конденсату у 18 суб’єктів господарювання. Насправді жодних поставок сировини не відбувалося.

Такі «паперові» операції дозволили штучно зменшити податкові зобов’язання та уникнути сплати майже 11,5 млн грн до бюджету.

На підставі зібраних доказів директору підприємства повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Щоб забезпечити відшкодування завданих державі збитків, на майно підозрюваного накладено арешт. Досудове розслідування триває.

БЕБ продовжує виявляти та припиняти схеми, які позбавляють бюджет мільйонів гривень, а державу – ресурсів, необхідних для розвитку та підтримки країни.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/11263

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