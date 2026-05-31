Майже як сюжет для фільму: ФБР та Ілон Маск розгромили гігантську криптомережу шахраїв!

Американські спецслужби провели історичну спецоперацію проти міжнародних криптошахраїв, які виманювали гроші у людей по всьому світу.

Головне про розгром скамерів:

● Забрали рекордний куш: ФБР конфіскувало у злочинців понад 127 000 BTC (це більше ніж $8 мільярдів). Це найбільше вилучення крипти в історії США.

● Вимкнули інтернет через супутники: Самі бази шахраїв ховалися глибоко в джунглях Азії під прикриттям місцевих бойовиків. Щоб засліпити ворога, ФБР звернулося до SpaceX — компанія Маска заблокувала понад 7 000 терміналів Starlink. Без зв'язку робота скамерів повністю зупинилася.

● Звільнили людей з рабства: Правоохоронці затримали 300 босів синдикату та врятували 2 000 людей у М'янмі, Камбоджі та Таїланді. Шахраї силою утримували там молодих айтівців, відбирали паспорти і під тортурами змушували дурити людей в інтернеті.

Тепер ФБР за допомогою штучного інтелекту відстежує підозрілі транзакції і самостійно попереджає людей, якщо ті випадково переводять гроші шахраям. Так уже врятували ще пів мільярда доларів.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/59184

