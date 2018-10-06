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Майже половина російської молоді не чула про сталінські репресії – опитування

Майже половина російської молоді не чула про сталінські репресії – опитування

47% російської молоді у віці від 18 до 24 років нічого не чули про сталінські репресії, свідчить поширене російськими інформагенціями опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки.

Опитування показало, що краще про репресії знають люди у віці від 60 років і старші, серед них про обізнані з темою 89% респондентів. У всіх вікових групах уперше почули про репресії сталінського періоду від соціологів 19% росіян.

Понад третина опитаних (35%) знають, що в їхній родині були репресовані родичі. А 43% росіян вважають, що від репресій у їхній родині ніхто не постраждав.

У 2017 році «Левада-центр» провів опитування про ставлення росіян до сталінських репресій. Згідно з даними того опитування, лише 39% росіян, які знають про репресії, вважають їх злочином. Чверть респондентів пояснювали сталінські репресії «політичною необхідністю». А 36% готові виправдати людські жертви досягнутими в сталінську епоху результатами.

За оцінками правозахисного товариства «Меморіал», яке близько 30 років збирає архівні дані і спогади, від репресій у сталінські часи безпосередньо постраждали не менше 12,5 мільйона жителів СРСР.

Источник: radiosvoboda.org

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