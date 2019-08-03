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Майже півсотні пакунків контрабандних сигарет виявили прикордонники минулої доби (ВІДЕО)

Майже півсотні пакунків контрабандних сигарет виявили прикордонники минулої доби (ВІДЕО)

Учора оперативні співробітники Північного регіонального управління Держприкордонслужби та прикордонники Луцького загону неподалік державного кордону з Польщею виявили 32 ящики сигарет.

В ящиках знаходилось майже 16 тисяч пачок сигарет, які контрабандисти приховали у чагарнику з метою подальшого незаконного переправлення до країн ЄС. Виявлений товар переданий працівникам фіскальної служби. Заходи по встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності, продовжуються.

Біля кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону та співробітників внутрішньої та власної безпеки відомства теж запобігли спробі перемістити сигарети через кордон. Зупиняти протиправну діяльність правоохоронцям довелося з пострілами. Група осіб, що намагалася перемістити сигарети до Румунії, побачивши охоронців кордону, залишила дев’ять пакунків з цигарками різних марок та вдалася до втечі в тил України. Пошукові заходи тривають.

А на ділянці відповідальності Білгород-Дністровського загону правопорушники навпаки намагались незаконно переправити сигарети іноземного виробництва на територію України. Подія сталася на Кучурганському лимані. Прикордонний наряд від відділу «Лиманське» та оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби помітили, як вночі до українського берега з території так званого Придністров’я підійшов човен. До човна з території України наблизилася група невідомих осіб, яка почала вивантажувати пакунки на берег. До вказаного місця, крім наряду на суші, вийшов і прикордонний катер, що охороняє кордон на воді. Невідомі, покинувши 8 ящиків з сигаретами, втекли в тил України. Моторний човен теж пішов у напрямку Молдови. Правоохоронці проводять заходи по встановленню осіб, які здійснювали протиправну діяльність.

Майже півсотні пакунків контрабандних сигарет виявили прикордонники минулої доби (ВІДЕО)

Майже півсотні пакунків контрабандних сигарет виявили прикордонники минулої доби (ВІДЕО)

Майже півсотні пакунків контрабандних сигарет виявили прикордонники минулої доби (ВІДЕО)

Майже півсотні пакунків контрабандних сигарет виявили прикордонники минулої доби (ВІДЕО)

Майже півсотні пакунків контрабандних сигарет виявили прикордонники минулої доби (ВІДЕО)

Майже півсотні пакунків контрабандних сигарет виявили прикордонники минулої доби (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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