Майно та активи харківського екснардепа на суму 600 млн грн передали державі - ЗМІ

Екснардеп Дмитро Святаш проходить у справі про держзраду. Колаж Суспільного

Майно та активи екснардепа арештували та передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. За інформацією ЗМІ, йдеться про нардепа IV-VIII скликань Дмитра Святаша.

Про арешт майна та активів повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури арештовано та передано в управління АРМА активи, що належать народному депутату України IV-VIII скликань, який переховується в РФ та перебуває у розшуку... Наразі на об’єкти нерухомості та активи, які перебувають під контролем підозрюваного, вартістю понад 600 млн грн накладено арешт", — повідомляє відомство.

За даними слідства, у змові з топменеджментом пов’язаних компаній із продажу транспортних засобів, за вказівкою нардепа "було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна". Екснардепа підозрюють у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

Офіс генпрокурора не вказує, хто саме підозрюється. Раніше прокуратура повідомляла про справу проти екснардепа від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, засновника транспортної компанії "АІС". Ім'я Святаша як підозрюваного також публікує "Українська правда".

Що відомо

● Після вторгнення РФ в Україну колишній журналіст, ексзаступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм писав, що Росія бачила Дмитра Святаша своїм керівником у Харкові після захоплення міста. У прокуратурі повідомляли, що цю інформацію перевіряють в рамках кримінальної справи, відкритої за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

● У 2019 році Дмитра Святаша оголосили у розшук у справі про шахрайство та підробку документів. Тоді повідомлялося, що екснардеп втік до РФ. У 2019 Святаш балотувався кандидатом у народні депутати від "Опозиційної платформи — За життя", до парламенту не пройшов.

Джерело: suspilne.media

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