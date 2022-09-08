Маємо притягнути до відповідальності російських пропагандистів – заява українських медійників

Пропагандистська машина рф відповідальна за варварські злочини в Україні так само, як і безпосередні їхні виконавці – російські війська та їхнє командування. Про це йдеться у зверненні українських медійників до світової спільноти, яке публікує Детектор медіа.

ольга скабєєва, владімір соловйов, дмітрій кісєльов, маргаріта сімоньян – це лише вершина айсберга зграї брехунів і рейдерів, які прикидаються журналістами.

За ними стоять сотні, якщо не тисячі, працівників геббельсівської машини сучасності.

Кожен російський пропагандист, що вніс свою лепту в існування цієї фабрики зла, мусить понести цілком виправдану відповідальність у рамках міжнародного трибуналу.

- Детальніше з текстом звернення можна ознайомитися тут (https://detector.media/community/article/202619/2022-09-07-mediynyky-zaklykaly-svitovu-spilnotu-pokaraty-rosiyskykh-propagandystiv-zghraya-brekhuniv-yaki-prykydayutsya-zhurnalistamy/).

Джерело: https://t.me/spravdi/16736

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