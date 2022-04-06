Мародери: кадирівці вивозять сільгосптехніку до росії

Російські окупанти-кадирівці продовжуть вивозити сільськогосподарську техніку до країни-агресора.

За даними AgroPortal, партія нової сільгосптехніки, а саме комбайн John Deere s760 із жаткою та 2 сівалки Vaderstad Tempo на суму 520 тис. Євро, 4-5 квітня була викрадена та вивезена з майданчика «Агротек-Інвест» у Мелітополі у напрямку росії.

«Разом із першими 4 одиницями техніки, що вже вивезено до Чечні, загальний збиток компанії від крадіжки вже нараховує понад 1,5 млн євро», — зазначають у компанії.

Додають, що про фірмові мастила вони теж подбали, прихопивши 20 т зі складу «Агротек-Інвест».

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»